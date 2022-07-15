شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل معدلات تنفيذ مرتفعة، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى خلال عام 2022/2021 لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 13.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2022 ما يحقق وفرًا فى عدد اسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنويًا، وما يقابل هذا العدد من دعم.

2- من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بداية من العام المالى 2019/2018 هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وفوائد بواقع 30 جنيه شهريًا للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

3-شهد عام 2022/2021 توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة (خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة) بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة وهو إنجاز تم تحقيقه لأول مرة منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعى فى عام 1980 .

4- كما تم خلال العام توصيل الغاز لحوالى 3240 مخبز ضمن المرحلة الأولى من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة.

5- تركيب حوالى 1.3 مليون عداد مسبق الدفع منذ بدء استخدام تلك العدادات وحتى نهاية العام نهاية يونيو الماضى.

6-فيما يخص مبادرة "حياة كريمة" جارى العمل بـ 420 قرية من قرى المبادرة منها 118 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى لها و 183 قرية جارى تنفيذ الشبكات الأرضية داخل القرى و 119 قرية جارى تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها.