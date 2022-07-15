شكرا لقرائتكم خبر عن المواد الكيميائية والعجائن الورقية تدفع أسعار الجملة للارتفاع بـ 8.1 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أمس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر يونيو 2022 بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وعلى أساس شهري جاء أعلى من الزيادة في الشهر السابق البالغة 2.2%.

وأرجعت البيانات ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4% وأسعار النقل بنسبة 2.5%، موضحة أن قسم الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 4.4%، متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.7%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 4.5%. وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخُّم السنوي في شهر يونيو 2022، نظرًا إلى وزنه في المؤشر البالغ 18.8%.

وسجَّل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 3.3%، وارتفع قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.4%، متأثرًا بارتفاع استئجار صالات الأفراح بنسبة 18.5%.

كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 6.2%، متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.8%.

على أساس شهري، سجَّل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو 2022، متأثرًا بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 1.3%.

تراجع على أساس شهري

في سياق متصل، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة، خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 8.1 % على أساس سنوي، مقارنة بنظيره من عام 2021م، فيما تراجع على أساس شهري مقارنة بمايو 2022، حيث كان 10.2%.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بشأن الرقم القياسي لأسعار الجملة، خلال يونيو 2022، الصادرة أمس، ارتفع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8.2% نظرًا إلى ثقلها في المؤشر، مُرجِعة زيادة السلع الأخرى القابلة للنقل، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 40.2% وأسعار العجائن الورقية 12.8%، وذلك لثقلها في المؤشر.

كما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة 5.8%، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 5.0%، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 12.0%.

كما سجَّل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، ارتفاعًا بنسبة 9.2 %، نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه والأسماك ومنتجات اللحوم، والخضراوات والزيوت والدهون، بنسبة 22.9 %، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 14.0%.

وكذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 16.3%، متأثرًا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة (19 %، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11.1%).

كما سجَّل باب الخامات والمعادن ارتفاعًا بنسبة 7.9 %، نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 7.9%.