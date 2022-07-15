شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يختتم الأسبوع متراجعا للنقطة 11163 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى «مؤشر السوق المالية» جلسة أمس الخميس، على تراجع بنسبة 1.1% مغلقا عند 11163 نقطة (- 127 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ ديسمبر 2021 أي منذ نحو 7 أشهر، وبتداولات بلغت نحو 4.3 مليار ريال.

جاء تراجع السوق السعودي بالتزامن مع هبوط الأسواق العالمية وأسعار النفط إلى دون الـ 100 دولار للبرميل.

ويشهد المؤشر تراجعا متدرجا منذ مايو الماضي لتصل خسائره لنحو 2650 نقطة وبنسبة تتجاوز الـ 19%.

وشهدت جلسة ختام الأسبوع، تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بنسبة 1% عند 36.25 ريال و80.30 ريال على التوالي.

وأغلق سهم «الأهلي السعودي» عند 65.70 ريال (- 3%)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

وأنهت أسهم «مصرف الإنماء» و«سابك» و«سابك للمغذيات» و«معادن» و«جبل عمر» و«اللجين» و«التصنيع» و«بترورابغ» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و4%.

وهبط سهم «سبكيم العالمية» بنسبة 8% عند 39.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6.5 مليون سهم.

في المقابل، تصدر سهم «مجموعة فتيحي» ارتفاعات الخميس، بالنسبة القصوى عند 34.70 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 5.3 مليون سهم.

وارتفع سهما «المراعي» و«دار الأركان» بنسبة 3%.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق «سدكو كابيتال ريت» عند 9.92 ريال (- 3%)، عقب أحقية توزيعات.