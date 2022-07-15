الاقتصاد

هيئة تعاونيات البناء: 1 أغسطس انعقاد جلسة المزاد العلنى لبيع الأراضى

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القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة تعاونيات البناء، يوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس المقبل موعدا لانعقاد جلسة المزاد العلنى الخاصة ببيع الأراضى التى أعلنت عنها فى 7 مدن جديدة.

وأكد الدكتور حسام رزق ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح قطع أراض في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

وأوضح الدكتور حسام رزق، أن قطع الأراضي المطروحة مخصصة مولات تجارية ومستشفيات ومدارس دولية وخاصة ومراكز خدمات تجارية وإدارية واجتماعية ترفيهية ومراكز طبية؛ وذلك بمشروعات ( لؤلؤة 6 أكتوبر – التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر – 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر – لؤلؤة المنيا الجديدة – لؤلؤة أسيوط الجديدة – لؤلؤة سوهاج الجديدة ).

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه بمقر الهيئة الرئيسي ( ٣ شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر) وفرعيها بالمنيا وسوهاج،  بحيث تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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