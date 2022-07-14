شكرا لقرائتكم خبر عن «سبل» ناقل لوجستي في مهرجان العسل الدولي الرابع عشر بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك البريد السعودي| سبل كناقل لوجستي في مهرجان العسل الدولي الرابع عشر في الباحة، والذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتنظيم من جمعية النحالين التعاونية بالباحة، وبالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة، وذلك خلال الفترة من 15 - 24 يوليو 2022 وتقام الفعالية في محافظة بلجرشي، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث تقدم " سبل " خدمات الشحن والتغليف المخصص لنقل العسل طيلة أيام المهرجان، لجميع مناطق المملكة.

ويعتبر مهرجان العسل في الباحة مهرجاناً سياحياً يساهم في إيجاد بيئة تسويقية لمنتجات العسل في مكان واحد، ويختص بعرض أصناف مختلفة من العسل الذي تعمل على إنتاجه مناحل المنطقة، كما يعد رافداً مهماً لتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية في الباحة، ومناخاً للاطلاع على أحدث الابتكارات والإبداعات والتقنيات الحديثة للنحالين والخبراء المحليين والدوليين في مجال تربية النحل واستخراج العسل، وداعماً لتجارة تربية النحل ومنتجي العسل، ومساهماً في تطوير مهاراتهم، وفي توفير أحدث مستلزمات النحل عربياً ودولياً، من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات من متخصصين في هذا المجال، فضلًا عن التعريف بإمكانات المحافظة السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وغطاء نباتي غني ومتنوع، حيث يقوم النحّالون من جميع مناطق المملكة وبعض الدول بعرض منتجاتهم من أصناف العسل الطبيعي المختلفة وتسويقها، ويحرص المهتمون من جميع مناطق المملكة وبعض الدول على حضور المهرجان والمشاركة في فعالياته المصاحبة.

وتأتي مشاركة البريد السعودي | سبل لدعم العلامة التجارية، وفرصة للوصول للعملاء المحتملين، من خلال تقديم خدمات متنوعة لزوار المهرجان من أهمها خدمات الشحن والتغليف بجودة عالية لمنتجات العسل لجميع مناطق المملكة، انطلاقاً من كونه جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية اللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.