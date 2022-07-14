شكرا لقرائتكم خبر عن «سبل» ناقل لوجستي في مهرجان العسل الدولي الرابع عشر بالباحة والان نبدء بالتفاصيل
ويعتبر مهرجان العسل في الباحة مهرجاناً سياحياً يساهم في إيجاد بيئة تسويقية لمنتجات العسل في مكان واحد، ويختص بعرض أصناف مختلفة من العسل الذي تعمل على إنتاجه مناحل المنطقة، كما يعد رافداً مهماً لتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية في الباحة، ومناخاً للاطلاع على أحدث الابتكارات والإبداعات والتقنيات الحديثة للنحالين والخبراء المحليين والدوليين في مجال تربية النحل واستخراج العسل، وداعماً لتجارة تربية النحل ومنتجي العسل، ومساهماً في تطوير مهاراتهم، وفي توفير أحدث مستلزمات النحل عربياً ودولياً، من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات من متخصصين في هذا المجال، فضلًا عن التعريف بإمكانات المحافظة السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وغطاء نباتي غني ومتنوع، حيث يقوم النحّالون من جميع مناطق المملكة وبعض الدول بعرض منتجاتهم من أصناف العسل الطبيعي المختلفة وتسويقها، ويحرص المهتمون من جميع مناطق المملكة وبعض الدول على حضور المهرجان والمشاركة في فعالياته المصاحبة.
وتأتي مشاركة البريد السعودي | سبل لدعم العلامة التجارية، وفرصة للوصول للعملاء المحتملين، من خلال تقديم خدمات متنوعة لزوار المهرجان من أهمها خدمات الشحن والتغليف بجودة عالية لمنتجات العسل لجميع مناطق المملكة، انطلاقاً من كونه جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية اللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.