شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 14 -7-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية الخميس 14 يوليو 2022 عقب تراجع بحوالى 10 جنيهات فى التعاملات الصباحية، على خلفية هبوط سعر الذهب العالمى، والذى سجل تراجعا ملحوظا من مستويات 1729 دولار مقابل سعر 1713 دولار مما انعكس على أسعار الذهب في مصر.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة بمصر هبوط إلي 990 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور مقابل مستويات 1000 جنيها للجرام ، بدون إضافة مصنعية على الجرام.

اسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 990 جنيه للجرام

عيار 24 : 1133 جنيها

عيار 18 : 848 جنيها

الجنيه الذهب 7920 جنيها

أونصة الذهب 1713 دولار

تراجعت أسعار الذهب 1% الخميس 14 يوليو ، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.

وتراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة 1% إلى 1718.69 دولار للأونصة، وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% أيضاً إلى 1717.70 دولار.

وسجل الدولار مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً في 20 عاماً، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً.

وأظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1% في يونيو حزيران، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من 4 عقود.