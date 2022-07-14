شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: أسعار الذهب اليوم تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 990 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 14-7-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، تراجع أسعار الذهب، الرقابة على الصادرات تصدر 14 شهادة بيع حر لمصدرين لتونس والمغرب والكويت والجزائر..وغيرها من الأخبار ..

أسعار الذهب اليوم تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 990 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 تراجع بحوالي 10 جنيهات ، على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي والذي سجل تراجع ملحوظ من مستويات 1729 دولار مقابل سعر 1713 دولار مما انعكس على أسعار الذهب في مصر.

وزير المالية: مصر تجمع الأشقاء الأفارقة حتى تتحدث أفريقيا بصوت واحد بقمة المناخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تجمع الأشقاء الأفارقة حتى تتحدث أفريقيا بصوت واحد فى قمة المناخ، حيث تستضيف، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، فى إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ، ويوم التمويل.

المشاط تشارك فى منتدى التنمية المستدامة لإطلاق التحالف العالمى للتمويل المختلط

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى التنمية المستدامة الذي عقدته دولة إندونيسيا بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة الـ20، وذلك لإطلاق التحالف العالمي للتمويل المختلط لدفع التحول نحو الطاقة المتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

الرقابة على الصادرات تصدر 14 شهادة بيع حر لمصدرين لتونس والمغرب والكويت والجزائر

في إطار تنفيذ قرار وزيرة التجارة والصناعة باختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات، أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 14 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لدول تونس والمغرب والكويت والجزائر وذلك لمنتجات الصابون واقلام الرصاص والالوان والاحذية.

اتفاقية تعاون بين البريد المصرى ومؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية

وقعت شركة ويفز الذراع التكنولوجية وإحدي شركات البريد المصري اتفاقية تعاون مع مؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية يهدف الي ميكنة خدمات مكاتب البريد الكونغولي، وذلك في إطار تعزيز اوجه التعاون وتوطيد العلاقات الاستراتيجية مع الاشقاء الافارقة.

246 مليون دولار زيادة بصادرات مصر لدول مجلس التعاون الربع الأول من 2022

سجلت الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول "يناير-مارس" من العام الجارى وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات خلال تلك الفترة نحو مليار و340 مليون دولار، بينما كانت مليار و93 مليون دولار في الربع المناظر من العام السابق 2021، بزيادة بلغت 246 مليون و967 ألف دولار.

من 160 إلى 190 جنيها .. أسعار اللحوم فى الأسواق بتداولات الخميس

ننشر آخر تحديث فى أسعار اللحوم الحمراء بكافة أنواعها، والتي شهدت استقرارا واضحا فى الأسواق اليوم، حيث تراوحت أسعار اللحم البقرى البلدى، ما بين 165 و195 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات، فى حين تراوحت أسعار اللحم الضأن ما بين 160 و200 جنيه حسب القطعية.

الغرف التجارية: تحريك أسعار الوقود تأثيره محدود على أسعار السلع

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية ، إن قرار تحريك سعر البنزين والسولار، يأتي بناءا علي متغيرات الأسعار بالأسواق العالمية وحالة الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة علي إثر العقوبات الغربية التي فرضت علي الاقتصاد الروسي، مؤكدا أن القرار جاء علي اسس وتغيرات دولية.