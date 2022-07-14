شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تلجأ للسحب من خزانات الغاز بعد انخفاض الإمدادات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت ألمانيا سحب الغاز الطبيعي من المخزونات التي تحتفظ بها للشتاء، وذلك في ظل انخفاض التدفقات القادمة من روسيا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الخميس، عن الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا القول إن عمليات سحب الغاز من الخزانات تجاوزت عمليات الضخ فيها، حيث وصلت نسبة ملء الخزانات إلى 5ر64%.

ويدل ذلك على أن وضع الإمدادات في البلاد قد ساء منذ قلصت روسيا تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم1 بنسبة 60% الشهر الماضي. وتسعى ألمانيا إلى أن تصل نسبة الملء في الخزانات إلى 90% بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لتضمن القدرة على تلبية الطلبات خلال الأشهر التالية. ورفعت الدولة مستوى مخاطر الغاز إلى ثاني أعلى درجة وهي مرحلة "الإنذار"، وذلك في حزيران/يونيو الماضي، بعد انخفاض حاد في الإمدادات الروسية وألمحت إلى أن من الممكن فرض تدابير طوارئ في حال حدوث تخفيضات أخرى. وكانت ألمانيا حذرت من أن خط نورد ستريم، حيث تجرى عمليات صيانة حاليا، قد لا يعود إلى العمل بشكل كامل بعد انتهاء الصيانة في وقت لاحق من تموز/يوليو الجاري. كما تقلصت إمدادات روسيا من الغاز عبر أوكرانيا على مدار أسابيع.

ودفع تقليص إمدادات الغاز من روسيا شركة يونيبر الألمانية للطاقة، وهي أكبر مستورد للغاز الروسي، إلى الإعلان أنها ليس لديها خيار آخر سوى سحب كميات من المخازن للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.