شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع وول ستريت في مستهل التعاملات بفعل التباطؤ الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس إذ أكدت نتائج مخيبة للآمال لبنكي جيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد نتيجة تشديد السياسة النقدية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 320.99 نقطة أو 1.04 بالمئة عند الفتح إلى 30451.80 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 37.79 نقطة أو 0.99 بالمئة عند 3763.99 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 96.37 نقطة أو 0.86 بالمئة إلى 11151.21 نقطة عند الفتح.