شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 14-7-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 14-7-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 18.83 جنيه للشراء، و18.99 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.16 جنيه للشراء، و 19.33 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.18 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.83 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.83 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.16 جنيه للشراء.

19.33 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة19.14 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.85 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.19 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.