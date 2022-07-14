شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.

وتراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة واحد في المئة إلى 1718.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحدا بالمئة أيضا إلى 1717.70 دولار.

وسجل الدولار مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 20 عاما، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وأظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1 بالمئة في يونيو حزيران، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من أربعة عقود.