شكرا لقرائتكم خبر عن 8.1 % ارتفاع أسعار الجملة في المملكة خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر يونيو 2022م بنسبة 8.1 % مقارنة بنظيره من عام 2021م وهو أقل من الشهر السابق (مايو 2022م) حيث كان 10.2% وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8.2%+ نظراً لثقلها في المؤشر.

سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل زيادة في أسعار الجملة بنسبة 8.2% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسية 40.2% وأسعار العجائن الورقية 12.8% وذلك لثقلهما في المؤشر.

كما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتقاعاً بنسبة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 5.0% وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بتسبة 12.0%.