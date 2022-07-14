شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحوم فوق التعادل مع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحوم اليورو فوق مستوى التعادل مع الدولار الأمريكي، بينما ركز المتعاملون على بيانات التضخم الأمريكية، أمس الأربعاء.

وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1 % إلى 108.33.

وهبط اليورو 0.2 % إلى 1.00375 بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، وأمس الأول، انخفض إلى 1.00005 دولار على منصة (خدمات الوساطة الإلكترونية) واسعة الاستخدام. وقال محللون إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.

وانخفض اليورو 12 % تقريبا هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عاما، أمس الأول، إذ تسببت الأزمة في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.

ومقابل الجنيه الإسترليني، تراجع اليورو نحو 0.1 % أما الجنيه الإسترليني فقد ارتفع 0.2 % إلى 1.19055 دولار.

وانخفض الين الياباني مقابل الدولار إلى 127.075، بعد أن عصفت به في الأشهر الأخيرة سياسة نقدية متساهلة لبنك اليابان المركزي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.67700 دولار، وصعد نظيره النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.6134 دولار، بعد أن تلقى القليل من الدعم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.