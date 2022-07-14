الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، حقيقة زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد رفع سعر السولار.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر بالشركة قوله إن الأسعار الجديدة المعلنة فى المواد البترولية وبالأخص زيادة سعر السولار ليس لها تأثير على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بشكل كبير كون أن الاعتماد حاليًا في توليد وإنتاج الكهرباء يعتمد على المازوت والغاز الطبيعي وتم تثبيت أسعارهما، مؤكدًا أن هذا لن يؤثر على سعر تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، وبالتالي ليس له أي تأثير على أسعار محاسبة شرائح استهلاك الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن سعر بيع لتر السولار للكهرباء يبلغ 7.25 قرشًا وفقًا للتسعير الجديد مع التأكيد أن الاعتماد على استخدام السولار منخفض نسبيًا والاعتماد عليه ضعيف خاصة أن يتم استخدامه في عمليات تشحيم الوحدات أو بعض سيارات النقل التي تعمل بالسولار، نافيًا الاعتماد على استخدام السولار في تشغيل محطات توليد وإنتاج الكهرباء.

وتابع أن الاعتماد على السولار كان في الفترة السابقة خلال الاعتماد على محطات الخطة العاجلة البالغ عددها 20 محطة متنقلة إلا أن بفضل المشروعات التي تم إنشاؤها من محطات كهرباء مختلفة تم الاستغناء عن المحطات المتنقلة ومنحها لقطاع البترول والثروة المعدنية.

وأكد المصدر أن الاستهلاك اليومي لمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء بلغ حاليًا ٢٣ ألف طن مازوت يوميًا نظرًا لخفض كميات الغاز الطبيعي مع الاعتماد على الوقود المختلط في عمليات توليد وإنتاج الكهرباء من المحطات المختلفة.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.