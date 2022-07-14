شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 ملاحظات للمركزى للمحاسبات على قوائم شركة القناة للتوكيلات الملاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة في 31 مارس عام 2022، وضمت أبرز 5 ملاحظات وهى:

1- تضمنت أرصدة العملاء المدينة في 31 مارس عام 2022 رصيد بتوكيل أسوان بنحو 7.282 مليون جنيه تعادل (456998 دولار و131914 جنيه) قيمة الحكم الصادر لصالح الشركة ضد العميل هيمن في الدعوى رقم 10 لسنة 2008 بالجلسة التجارية المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر عام 2017، ودون تنفيذه من جانب الشركة حتى تاريخه بقابل تلك المديونية اضمحلال بنحو 7.137 مليون جنيه، حيث تبين عدم تقييم قيمة لاضمحلال بسعر الصرف في 31 مارس عام 2022، وطالب الجهاز بإعادة النظر في قيمة الاضمحلال لمديونية العميل في ضوء الحكم الصادر، والإفادة عن الاجراءات التي اتخذتها الشركة حيال تنفيذ هذا الحكم.

وردت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أنه سيتم مراعاة تقييم الاضمحلال كل ربع سنة مستقبلًا، وأما بالنسبة لإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال تنفيذ هذا الحكم جاري استخراج شهادة من حكم التنفيذ للاستعلام عن وجود حجوزات سابقة من عدمه باسم / شركة هيمن وربان ومستأجري السفينة.

2- تضمنت الحسابات المدينة الأخرى في 31 مارس عام 2022 رصيدًا بنحو 2.855 مليون جنيه لدى مصلحة الضرائب العامة-مبالغ مسددة من تحت الحساب تمثل رصيد متراكم لما تم خصمه من مستحقات الشركة لدى العملاء ولم يواف بشهادة مستخرجة من مصلحة الضرائب تؤيد صحة هذا الرصيد.

وردت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أنه تم الحصول على كشوف سنوية بالضرائب التي تم توريدها المصلحة لصالح الشركة وجاري الحصول على باقي الكشوف عن الأعوام من 2019 وحتى 2021 وختمها من المصلحة لإمكان خصمها من مستحقات الضرائب المفروضة على الشركة.

3- تضمنت الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات في 31 مارس عام 2022 مبلغ نحو 84.872 مليون جنيه قيمة دفعات مقدمة من الشركة لهيئة قناة السويس من تحت حساب عبور السفن والتي لم يتم موافاتنا من الهيئة بشهادة أو مطابقة تؤيد صحة الرصيد.

وردت الشركة القناة للتوكيلات الملاحية، أنه يتم موافاة الشركة بشهادة من هيئة قناة السويس في 6/30 من كل عام بأرصدة الدفعات المقدمة المسددة للهيئة من تحت حساب عبور السفن، حيث أن الهيئة لا تستخرج شهادات إلا في نهاية السنة المالية من كل عام.

4- تضمنت الحسابات المدينة لدي المصالح والهيئات في 31 مارس عام 2022 رصيد مرحل منذ سنوات باسم مصلحة ضرائب الشركات بنحو 6.792 مليون جنيه (مكون عنه اضمحلال بالكامل) يمثل قيمة ما تم خصمه بمعرفة مصلحة الضرائب من مستحقات الشركة من قيمة السندات الحكومية المستردة مقابل الضرائب على قيمة الخصم المسموح به، وطالب الجهاز بالإفادة بالإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال تحصيل هذه المبالغ.

وأوضحت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أنه بجلسة 20 مارس عام 2022، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وقامت الشركة بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 52917 لسنة 86 ق إداريا عليا، ولم يحدد لها جلسة حتى تاريخه.

5- بلغ رصيد حساب هيئة موانئ البحر الأحمر بالحسابات الدائنة لدى المصالح والهيئات في 31 مارس عام 2022 نحو 1.075 مليون جنيه عبارة عن مجموع أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بالتوكيلات لم يتم سدادها لوجود خلاف عليها مع الهيئة لم تقف على صحته لعدم إجراء المطابقة بينهم منذ سنوات، وطالب الجهاز باتخاذ ما يلزم نحو إجراء المطابقات اللازمة، وبحث الفروق في الأرصدة بين التوكيلات والهيئة والإفادة بشأنها.

وردت الشركة، أنه نظرًا لعدم وجود فواتير لدى هيئة الميناء تؤيد صحة الرصيد الموجود بدفاتر الهيئة فقد تم التواصل مع الهيئة للاتفاق على سداد الرصيد الموجود بالشركة والبالغ قيمته 1.075 مليون جنيه، وإجراء المصادفة، وتم التواصل مع رئيس الهيئة لإنهاء الخلاف ووعد بدراسة الموضوع وموافاتها بالنتيجة.