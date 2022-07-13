الاقتصاد

تعرف على أهم 9 مشروعات "تكرير وتصنيع وبتروكيماويات" جارى تنفيذها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 9 مشروعات "تكرير وتصنيع وبتروكيماويات" جارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030،حيث تضمنت تلك المشروعات الأتى..

   1-مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس ويهدف إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية وذلك لإنتاج حوالي 7ر2 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و 535 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية .. هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 5 ر7 مليار دولار. 

2- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة باستخدام قش الأرز وباستثمارات 284 مليون يورو تعادل 5.5 مليار جنيه.

3- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول لانتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 119 مليون دولار.

4-توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، وتبلغ استثماراته حوالى 2.4 مليار دولار.. هذا وقد تم بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من المشروع في مايو 2022.

5-مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات 2.9 مليار دولار.

6-توسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.75 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات عالية القيمة الاقتصادية وباستثمارات تقديرية حوالي 1.77 مليار دولار.

7-مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بطاقة 1.2 مليون طن من المتكثفات وذلك لانتاج منتجات بترولية عالية الجودة وبتكلفة استثمارية حوالي 2214 مليون جنيه.

8-مجمع التقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ، وبتكلفة استثمارية حوالي 9.2 مليار جنيه.

9-مجمع التقطير الجوى بشركة الإسكندرية للبترول بطاقة 5 ملايين طن من الزيت الخام بالإضافة إلى إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية (سولار ، بنزين ، بوتاجاز ،...) وبتكلفة حوالى 6.2 مليون جنيه.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا