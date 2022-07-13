شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروعات وسائل النقل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد قطاع النقل تطورا من خلال التوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام ومن أهمها مشروعات الجر الكهربائي ومترو الأنفاق، وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط، فقد تم وجاري تنفيذ مشروعات بأطوال 2500 كم، أبرزها مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كم.

ومشروع المونوريل: وينقسم إلى خطين رئيسيين مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول نحو 100 كم، الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 42 كم، إلى جانب استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر،إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي الجديدة) بطول 35 كم، مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كم، مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم، مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم، إلى جانب شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل 3 خطوط: الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومترا، والخط الثاني (6 أكتوبر - الفيوم ـ بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم.

ويذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اشارت في تقرير لها إلى تطور الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل حيث تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.