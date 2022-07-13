شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات بـ2 مليار جنيه فى حياة كريمة.. أبرز أعمال النصر العامة للمقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس هشام أبو العطا عن أبرز أعمال الشركات التابعة، خاصة العاملة في مجال المقاولات سواء داخل مصر أو خارجها، ومنها شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام التي تنفذ مشروعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة تصل لنحو 2 مليار جنيه، بجانب تنفيذ أعمال في دولة السودان الشقيقة، وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذه المشروعات:

1– بلغت قيمة التعاقدات 6.3 مليار جنيه العام المالى 2020-2021.

2– بلغت قيمة المشروعات التي تم الانتهاء منها 1.7 مليار جنيه.

3– تم الانتهاء من تنفيذ مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بـ1.5 مليار جنيه.

4– جار إعادة تأهيل الجسر الخامس بمدينة الموصل بالعراق بـ225 مليون جنيه.

5– جار تنفيذ مشروعات حياة كريمة بنحو 2 مليار جنيه.

6– جار تنفيذ طريق الفرافرة الداخلة بطول 25 كيلو بقيمة 173 مليون جنيه.