شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تسجيل ارتفاعات ملحوظة، بالتعاملات المسائية في ظل ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا إلى مستويات تقترب من كسر حاجز 1740 دولار، وذلك مع ارتفاع في مستويات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 9.1 % لأول مرة منذ قرابة 4 عقود.

أسعار الذهب في البورصات العالمية تعرضت لضغط كبير على مدار الأيام الماضية، بفعل ارتفاع الدولار لمستويات هي الأعلى من 20 عام، لكن أخذ الذهب طريقا للهبوط بفعل ارتفاع مستويات التضخم، إذ يعد الذهب الملاذ الآمن أوقات صعود التضخم.

أسعار الذهب في مصر ليست بعيدة عن التطورات العالمية، وارتد الذهب صعوداً في مصر بحوالي 5 جنيهات، ليعاود الذهب تسجيل مستوى 1000 جنيه للجرام من عيار 21 وبلغ سعر جرام الذهب 18 سعر 857 جنيها والذهب عيار 24 سجل 1143 جنيها والجنيه الذهب 8 آلاف جنيها.

التطورات في سوق الذهب مستمرة في الأيام المقبلة، وسط ترقب تحرك جديدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتشير التوقعات إلى زيادة مرتقبة في سعر الفائدة بنهاية الشهر الجاري مع أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومع رفع الفائدة قد نشهد هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية.