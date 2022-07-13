10 جنيهات تراجعاً في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية، وتراجع الجرام 10 جنيهات، على الرغم من زيادة المعدن عالميا، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقاً لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 663 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 852 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 995 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1137 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

كما صعد سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء إلى نحو 1727 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة طفيفة قدرها 0.06%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.