شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 36.3% زيادة فى التبادل التجارى بين مصر وتنزانيا خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها، اختتمت اليوم فعاليات المشاركة المصرية بالدورة السادسة والأربعين لمعرض دار السلام الدولي والذي عقد خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري بتنزانيا ، حيث شاركت مصر بجناح مقام على مساحة 360م2 وبمشاركة 25 شركة وهيئة مصرية في مجالات الصناعات الهندسية والكيماويات والملابس الجاهزة والجلود والأثاث إلى جانب منتجات خان الخليلي بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون بذلك أكبر الدول المشاركة بالمعرض من بين 21 دولة مشاركة بفعاليات المعرض.

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 تراجعا بحوالى 5 جنيهات ، على خلفية سعر الذهب العالمي والذى سجل هبوطا ملحوظا إلى مستويات 1729 دولار مقابل سعر 1747 دولار مما انعكس على أسعار الذهب في مصر. وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة بمصر هبوط إلي ما دون 1000 جنيها للجرام إلي مستويات 995 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، بدون إضافة مصنعية على الجرام.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء اسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 يسجل 995 جنيه للجرام. عيار 24 : 1137 جنيها. عيار 18 : 853 جنيها. الجنيه الذهب 7960 جنيها. أونصة الذهب 1729 دولار. ومنذ مطلع الشهر الجاري تشهد مصنعيات الذهب ارتفاع بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيها.

استمرار التضخم يدفع أمريكا لرفع سعر الفائدة مجددا فى يوليو

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية استمر في الارتفاع في تقرير شهر يونيو ، حيث وصل إلى ذروة أبقت الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر ، حسبما يتوقع الاقتصاديون.

وأوضحت أنه من المحتمل أن يكون مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 8.8٪ عن العام السابق ، مسجلاً أكبر قفزة منذ عام 1981 ، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج. ومقارنة بشهر مايو ، ارتفع المقياس المتبع على نطاق واسع بنسبة 1.1٪ ، مسجلاً الشهر الثالث في الأربعة شهور الماضية الذي شهد فيه التضخم زيادة بنسبة 1٪ على الأقل.

ومن ناحية أخرى ، من المتوقع أن يستمر التضخم الأساسي في التباطؤ ، ويتباطأ الآن للشهر الثالث. باستثناء الطاقة والغذاء ، بينما كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر يونيو بنسبة 0.5٪ مقارنة بـ 0.6٪ في مايو.

واعتبرت شبكة "سى إن بى سى" إن ذلك سيكون قفزة بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي في يونيو ، انخفاضًا من 6٪ في مايو. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ذروته عند 6.5٪ في مارس.

في حين يتوقع الاقتصاديون أن يكون شهر يونيو هو الشهر الأكثر سخونة بالنسبة للتضخم الاستهلاكي الرئيسي ، إلا أنهم يحذرون أيضًا من أنه سيعتمد على ما سيحدث لأسعار الطاقة ، ولا يزال هذا غير معروف.

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