شكرا لقرائتكم خبر عن كيف توفر 2475 جنيها شهريا عند تحويل سيارتك للغاز الطبيعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة غازتك - إحدى شركات قطاع البترول- معدلات الوفر المحققة من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، حيث إن الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي فسعر الغاز الطبيعي حاليا 3.75 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80) 8 جنيها والبنزين (92) 9.25 جنيه، والبنزين (95) 10.75 جنيه.

ويعد الفرق بين لتر بنزين 80 وسعر متر الغاز الطبيعى للسيارات 4.25 جنيها.

والفرق بين سعر لتر بنزين 92 وسعر متر الغاز الطبيعى 5.5 جنيها.

والفرق بين لتر بنزين 95 وسعر متر الغاز الطبيعى جنيها 7 جنيهات.

وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 1275جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1650 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 1913 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2475جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92".

ووفقًا لهذه البيانات، يتم استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.