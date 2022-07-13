شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط: مصر تسجل ترتيبا أعلى من المتوسط الإقليمى فى مؤشر التنمية المستدامة لـ2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر⁩ تمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استراتيجياتها الوطنية، حيث سجل ترتيب مصر لعام 2022 في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 68.7 نقطة، وهو أعلى من المتوسط الإقليمي ويشير إلى تقدم مقارنة بمعدلات 2021.

وأضافت الوزيرة - في تغريدات عبر حسابها بموقع "تويتر" - أن المؤشر يعكس تقدم ⁧مصر⁩ في تحقيق الأهداف الأممية؛لاسيما على مستوى الأهداف (6: المياه النظيفة والنظافة الصحية، و10: الحد من أوجه عدم المساواة، و12: الاستهلاك والإنتاج المسئولان، و13: العمل المناخي).

واختتمت الوزيرة بقولها "من خلال شراكاتنا الدولية والتعاون متعدد الأطراف نواصل دفع الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".