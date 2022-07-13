شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو أمام العملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل اليورو تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت فى ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم في القارة الأوروبية، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الفترة الأخيرة بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال 2022 لتصل إلى 1.75% وتوقعات باستمرار الرفع وصولا لمستويات 4% بنهاية العام.

واستمرارا للخدمات التى يقدمها الخليج 365 لقراءه..ننشر لكم سعر اليورو أمام العملات العربية والأجنبية، حيث تساوى لأول مرة سعر اليورو مع الدولار، وذلك منذ 2002، وسجل اليورو فى تعاملات اليوم الأربعاء واحد دولار أمريكى، أما سعره أمام الجنيه المصرى سجل 18.83 جنيه مصري.

وجاءت أسعار العملات اليوم أمام اليورو كالتالى:

سجل 1 يورو نحو 1 دولار أمريكى.

سجل 1 يورو نحو 18.83 جنيه مصري.

سجل 1 يورو نحو 0.31 دينار كويتي.

سجل 1 يورو نحو 0.84 جنيه استرليني.

سجل 1 يورو نحو 3.77 ريال سعودي.

سجل 1 يورو نحو 3.70 درهم إماراتي.

سجل 1 يورو نحو 1.31 دولار كندي

سجل 1 يورو نحو 1.48 دولار أسترالي.

سجل 1 يورو نحو 137.86 ين ياباني.

سجل 1 يورو نحو 58.83 روبل روسي.

وتسعى البنوك المركزية فى العالم فى السيطرة على التضخم والذى يعنى ارتفاع الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة، خاصة أن هناك 8 اجتماعات لأسعار الفائدة فى السنة يعقدها كل بنك مركزى فى العالم.

وكان البنك المركزى الأمريكى رفع الفائدة 3 مرات حتى الآن فى 2022 بنسبة 1.5% لتسجل الفائدة على الدولار 1.75% مما أعطى مزيدًا من القوة للعملة الأمريكية وسط توقعات باستمرار سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% حتى نهاية العام المقبل.

ولا تزال تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة فى التأثير السلبى على اقتصاديات دول أوروبا نظرًا لأنها تستورد 40% من الطاقة من روسيا.

وارتفع التضخم فى أوروبا لأكثر من 8% فى بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتأخر البنك المركزى الأوروبى فى رفع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اليورو.