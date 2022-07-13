شكرا لقرائتكم خبر عن ضوء الشمس يساهم في ترشيد الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة على أهمية استخدام الإنارة الطبيعية لتوفير الطاقة وتقليل الإستهلاك الشهري، والتي منها وأهمها الأستفادة من ضوء الشمس في إنارة المنزل كون ذلك يوفر أكثر بصورة مباشره.

ونوه المركز أن اللمبات على المستوى الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة توفر حتى 75% ، مشددين في الوقت ذاته على أهمية اتباع السلوكيات المناسبة للترشيد والتي منها اختيار لمبات LED وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة، واستخدام حساسات الحركة والتي توفر الكثير كونها تطفي تلقائيا، بالإضافة إلى تقسيم مفتاح الإنارة وذلك لاختيار ما يحتاجة المستهلك من لمبة لتشغيلها، كما أن استخدام ضوء الشمس قدر المستطاع أمر مهم.