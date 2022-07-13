زيادة 7%.. محافظة القاهرة تعلن الأسعار الجديدة للسرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسي الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - قررت محافظة القاهرة زيادة تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسى الأبيض بنسبة 7%، تزامنا مع رفع أسعار البنزين والسولار.

وتراوحت الزيادة في تعريفة السرفيس بين 25 قرشًا، و50 قرشًا و75قرشًا للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر من 40 كم.

وزادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا، وتم تعديل تعريفة الأقاليم بما لا يجاوز 7%، وتعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة (التاكسي الأبيض) لتصبح 7.5 جنيهًا لفتح العداد ويشمل 1كم بدلًا من 7 جنيهات ، و350 قرشًا لكل كيلومتر بدلًا من 300 قرش ، وتكون ساعة الإنتظار بــ 18 جنيه بدلًا من 17 جنيهًا وتزيد بواقع 8.5 جنيه لكل ساعة إضافية بدلًا من 8 جنيهات.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف حملات متابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبحسب بيان رسمي لوزارة البترول، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 بدلا من 7.50 جنيه و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بدلا من 8.75 جنيه و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بدلا من 9.75 جنيه وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر بدلا من 6.75 جنيه، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.