مصر من أرخص دول العالم في أسعار المواد البترولية.. تقرير يكشف لماذا حركت الدولة البنزين والسولار (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت فضائية “إكسترا نيوز”، الأربعاء، تقريرا مصورا بعنوان "ليه الدولة بترفع سعر السولار؟"، وذلك عقب قرار لجنة التسعير بوزارة البترول بزيادة أسعار المنتجات البترولية ومنها سعر السولار والبنزين.

وأجاب الفيديو عن التساؤلات الشائعة التي تشغل بال العديد من المواطنين، وجاءت كما يلي:

س: لماذا ترفع الدولة أسعار السولار؟

ج: ترفع الدولة سعر السولار بسبب ارتفاع ثمن النفط في العالم كله بشكل سريع وكبير جدًا، إذ وصل لأكثر من 120 دولارًا ببعض أوقات السنة الماضية، بعد ما كان سعره 60 و70 دولارًا، وهذا يأتي نتيجة للحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة لعوامل أخرى.

س: لماذا تقلل الدولة الدعم على فترات؟

ج: الدولة لم تقلل الدعم فعليًا، بالعكس رفعت الدولة الدعم للمواد البترولية هذا العام لأكثر من 10 مليارات جنيه ووصلته لـ28 مليار جنيه بعدما كان العام الماضي 18.400 مليار جنيه، وهذا يعني أن الدعم لم يقل، بل الأسعار هي التي زادت على مستوى العالم كله.

س: لماذا اختارت الدولة التوقيت الحالي لتقليل الدعم عن السولار؟

ج: الدولة حافظت على سعر السولار لتثبيت سعره لمدة أكبر من 30 شهرًا دون أي تغيير، على الرغم من زيادته على مستوى العالم لأكثر من الضعف، ولكن مع الوضع الاستثنائي لروسيا وأوكرانيا كان لابد من تحريك الأسعار حتى لا يؤثر سعر السولار على الدعم لأشياء أخرى، مثل دعم الإسكان الاجتماعي ودعم السلع التموينية ودعم القروض الميسرة والعلاج على نفقة الدولة.

س: لماذا مصر بالتحديد التي تقلل الدعم كل فترة عن المواد البترولية؟

ج: مصر لا تقلل دعم المواد البترولية، بالعكس يزيد الدعم في الموازنة، حتى وصلت الزيادة هذا العام فقط لأكثر من 30 مليار جنيه، والدعم الضخم للمواد البترولية يجعل مصر من أرخص دول العالم في أسعار المواد البترولية، ومصر الدولة الـ13 من حيث رخص ثمن البنزين على العالم، ورقم 7 من حيث رخص ثمن السولار، رغم أن مصر مستهلك صافي لهذه المواد وتستورد أكثر مما تصدر.

ويعتبر لتر السولار بعد رفع سعره اليوم أرخص من روسيا التي تعتبر واحدة من أكبر مصدري الطاقة بالعالم، وأرخص من الإمارات والبحرين وقطر وأي دولة بالمنطقة عموما ماعدا السعودية والجزائر.

س: هل الأزمة الحالية ستكمل لفترات بعيدة؟

ج: حتى لو استمرت الأزمة لفترات كبيرة آثار الأزمة تخف، وأسعار المواد العالمية في اتجاهها للانخفاض، والأسوأ قد مر والقادم أفضل.

وبحسب بيان رسمي لوزارة البترول، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 بدلا من 7.50 جنيه و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بدلا من 8.75 جنيه و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بدلا من 9.75 جنيه وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر بدلا من 6.75 جنيه، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.

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