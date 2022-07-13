اعتبارا من اليوم.. زيادة أسعار البنزين والسولار

الشارقة - اميمة ياسر - قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة و تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليه/سبتمبر 2022.

وبحسب بيان رسمي لوزارة البترول، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 بدلا من 7.50 جنيه و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بدلا من 8.75 جنيه و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بدلا من 9.75 جنيه وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر بدلا من 6.75 جنيه، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.