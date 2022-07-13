شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-7-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 13-7-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 18.83 جنيه للشراء، و18.99 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.16 جنيه للشراء، و 19.33 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.