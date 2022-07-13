الاقتصاد

أسعار الفراخ اليوم.. الكيلو من 33 ل 34 جنيها للدواجن البيضاء فى المزرعة

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القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الفراخ والدواجن عامة حالة من الاستقرار خلال أيام عيد الأضحى المبارك بحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن .

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-7-2022  ما بين 33 ل 34 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء  فى المزرعة ونحو 38 جنيها للمستهلك ، فيما تراوح سعر كيلو الأمهات البيضاء ما بين 26 و27 جنيها .

أما الدواجن البلدي سجل سعر الكيلو ما بين 46 ل سعر 48 جنيهًا.

وبحسب البورصة فقد تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5 ل 6 جنيهات، وسجل الكتكوت الساسو ما بين 5 إلى 6 جنيهات.

 وسجلت كرتونة البيض الأبيض 59 جنيها للكرتونة ، والبيض الأحمر 63 جنيهًا للكرتونة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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