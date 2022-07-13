شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر عند أدنى مستوى في 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات عن موقف السياسة النقدية الخاص بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1725.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر أيلول عند 1722.30 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1722.00 دولار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما، ليستمر الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.