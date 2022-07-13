شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. ارتفاع قيمة التجارة الخارجية بنسبة 9.4 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت التجارة الخارجية للصين من البضائع بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 19.8 تريليون يوان (حوالي 2.94 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة الوطنية للجمارك في الصين اليوم أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 13.2 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 11.14 تريليون يوان، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.66 تريليون يوان.