شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت تليفزيونات بـ211 مليون دولار فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن القيمة الإجمالية للواردات المصرية من التليفزيونات سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهور الثلاث الأولي من العام الجارى 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 211 مليون و46 ألف دولار، بينما كانت 179 مليون و974 ألف دولار في الشهور الثلاث الأولي من العام الماضى 2021، بزيادة بلغت 31 مليون و72 ألف دولار.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة شهدت تراجعا ملحوظا فى شهر مارس الماضى، حيث بلغت قيمتها نحو 452 مليون و733 ألف دولار، مقابل 748 مليون و231 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 295 مليون و498 ألف دولار.

وفى نفس الفترة تراجعت قيمة السيارات المستوردة لتصل إلى 196 مليون و609 ألف دولار، مقابل 355 مليون و228 ألف دولار فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 158 مليون و619 ألف دولار، إلى جانب واردات المحمول التى بلغت 25 مليون 263 ألف دولار فى مارس الماضى، مقابل 169 مليون و358 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 144 مليون و95 ألف دولار.