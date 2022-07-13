شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 مليار ريال قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن قيمة شيكات المقاصة المصرفية للأفراد والشركات، في مايو الماضي، بلغت نحو 10.697 مليار ريال، مقارنة بـ 14.384 مليار ريال في أبريل 2022 منخفضة بنسبة 25.6 %، بينما تراجعت على أساس سنوي مقارنة بـ11.536 مليار ريال في مايو من العام الماضي بنسبة 7.3 %.

وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» إلى أن عدد الشيكات للأفراد والشركات في مايو الماضي بلغ 94 ألف شيك، مقارنة بـ102 ألف شيك في أبريل 2022، منخفضًا بنسبة 7.8 %، فيما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 18.3 %، مقارنة بـ115 ألف شيك في مايو من العام الماضي.

وبحسب النشرة، بلغ متوسط قيمة الشيك للأفراد والشركات في مايو الماضي، 113.923 ألف ريال، مقارنة بـ140.540 ألف ريال في أبريل 2022، منخفضًا بنسبة 18.9 %، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 14 % مقارنة بـ99.910 ألف ريال، في مايو من العام الماضي.

ووفقًا للنشرة فإن إجمالي قيمة الشيكات بين المصارف بلغ في مايو الماضي 12.046 مليار ريال، مقارنة بـ15.648 مليار ريال في أبريل 2022، منخفضة بنسبة 23 %، فيما ارتفعت على أساس سنوي، مقارنة بـ11.627 مليار ريال في مايو من العام الماضي بنسبة 3.6 %.

وأفادت النشرة بأن عدد الشيكات بين المصارف، في مايو الماضي، بلغ 19 ألف شيك، مقارنة بـ23 ألف شيك في أبريل 2022، منخفضًا بنسبة 17.4 %، وتراجع على أساس سنوي بنسبة 5%، مقارنة بـ20 ألف شيك في مايو من العام الماضي.

وذكرت النشرة أن متوسط قيمة الشيك بين المصارف بلغ في مايو الماضي نحو 630.654 ألف ريال، مقارنة بـ686.994 ألف ريال في أبريل 2022، منخفضًا بنسبة 8.2 % على أساس شهري، وزاد على أساس سنوي بنسبة 10 %، مقارنة بـ573.217 ألف ريال في مايو من العام الماضي.