الاقتصاد

مخاوف الركود الاقتصادي تهبط بالأسهم الأوروبية

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الدمام - شريف احمد - واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، أمس الثلاثاء، متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين فاقم ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وشمل الهبوط أغلب القطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة. وحقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق على انخفاض 0.5 % أمس الأول.

وهبط قطاع التعدين 1.2 % بعدما فرضت عدة مدن صينية قيودًا لاحتواء انتشار فيروس ، فيما قد تكون صفعة جديدة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة كهرباء فرنسا العملاقة 6.1 % بعدما قالت مصادر إن الحكومة الفرنسية ستدفع أكثر من ثمانية مليارات يورو (8.05 مليار دولار) لتأميم الشركة بشكل كامل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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