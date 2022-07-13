شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الركود الاقتصادي تهبط بالأسهم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، أمس الثلاثاء، متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين فاقم ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وشمل الهبوط أغلب القطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة. وحقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق على انخفاض 0.5 % أمس الأول.

وهبط قطاع التعدين 1.2 % بعدما فرضت عدة مدن صينية قيودًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، فيما قد تكون صفعة جديدة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة كهرباء فرنسا العملاقة 6.1 % بعدما قالت مصادر إن الحكومة الفرنسية ستدفع أكثر من ثمانية مليارات يورو (8.05 مليار دولار) لتأميم الشركة بشكل كامل.