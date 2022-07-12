شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق منخفضة مع تصاعد المخاوف قبيل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ أبقت علامات الركود المتزايدة المشترين بمنأى عن سوق الأسهم قبيل بيانات التضخم.

وبينما تأرجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بين مكاسب وخسائر متواضعة في وقت سابق من الجلسة، فقد اتجهت للانخفاض بشدة في وقت متأخر من اليوم قبيل صدور تقرير أسعار المستهلك غدا الأربعاء من وزارة العمل وتقرير عن نتائج البنوك الكبرى بعد أيام.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 34.84 نقطة أو 0.89 بالمئة ليغلق عند 3819.59 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 106.32 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 11266.28 نقطة، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 178.50 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 30995.34 نقطة.