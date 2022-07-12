شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة تسويق منتجات الغزل والنسيج الجديدة فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتسويق منتجات الغزل والنسيج والملابس الجديدة التي تتكلف نحو 23 مليار جنيه من خلال تدشين مصانع عملاقة تسويق المنتجات محليا ودوليا من خلال شركة " ECH" Egyptian Cotton Hub التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .. تعرف على التفاصيل التي عرضها خالد رأفت المدير العام للشركة من خلال 10 معلومات.

1 – تم إطلاق العلامة التجارية الجديدة "nit" للمنتجات المتميزة من القطن المصري بتصميمات مبتكرة منافسة لكبرى الماركات العالمية.

2 - تم إطلاق علامة أخرى باسم "MEHALLA" بتصميمات جديدة وأسعار تنافسية للسوق المحلي.

3 - من المستهدف الوصول إلى نسبة 40% بيع محلي و60% تصدير، حيث تم تصدير الغزول القطنية لأول مرة بالعلامة التجارية nit كمنتج تام لبعض الدول الأوروبية.

4 - تم إنتاج تصميمات جديدة عصرية للمفروشات والملابس المنزلية من خلال مصممين محترفين أوروبيين، إلى جانب تطوير منافذ البيع من خلال شبكة متميزة من الفروع الحديثة بما يخلق مناخ متميز للتسوق يضاهي الشركات العالمية العاملة في مصر.

5 - وتم الانتهاء من 3 فروع لماركة nit في منطقة الكوربة بمصر الجديدة وجناحين في كايرو فيستيفال مول بالقاهرة الجديدة وسيتي سنتر بالإسكندرية.

6 - يجري التجهيز حاليًا لفتح فرعين بمنطقة سموحة بالإسكندرية والمهندسين بالجيزة لتبدأ العمل قبل منتصف سبتمبر المقبل، فضلا عن التجهيز لفروع أخرى في المطارات الكبرى (القاهرة - الغردقة)، وبعض المولات التجارية (مول الغردقة –مول مصر 6 أكتوبر – مول سيتي ستارز بمدينة نصر)، وبعض المتاحف مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات، وفروع أخرى في مدن الرحاب والشروق والمنصورة ومحور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر.

7 - تم افتتاح أول فرع لماركة "MEHALLA" داخل فرع عمر أفندي بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، وجاري العمل على التواجد في الفروع المتميزة الأخرى لشركات التجارة الداخلية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

8 - تستهدف شركة ECH التوريد للمؤسسات الحكومية والخاصة، والمستشفيات، والفنادق، والمصانع الخاصة العاملة في النسيج والصباغة والتفصيل سواء الراغبة في منتجات وسيطة من الغزول والأقمشة الخام أو الراغبة في خدمات تشغيل مثل النسيج والصباغة والتجهيز، وقد تم بالفعل التوريد لبعض من كبرى الفنادق، والتسجيل والمشاركة في مناقصات عدد من الوزارات والهيئات والمستشفيات.

9 - تم التوريد أيضًا لمجموعة من كبار المصدرين ممن يعتمدون بشكل رئيسي على استيراد المواد الخام، حيث شاركت في ECH إحلال جزء من الواردات، كما تم التوريد لبعض أهم الماركات العالمية في مصر.

10 - شاركت "ECH" منذ بداية العام الجاري في 3 معارض دولية للغزول والمفروشات في إسطنبول وموسكو وفرانكفورت، كما تشارك في معرض Destination Africa للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بالقاهرة خلال نوفمبر 2022.