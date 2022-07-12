شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخرى ليصل لـ8.489 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر أبريل 2022 بمقدار 128 ألف برميل يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.489 مليون برميل يوميا، ويتوقع ارتفاعه خلال شهرى مايو ويونيو 2022 ليصل إلى 8.762 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية مايو 2022 .

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أنه فى تطور آخـر، ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 28 حفارة خلال شهر أبريل 2022 ليبلغ 626 حفارة.

وتابع التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ،انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر أبريل 2022 بمقدار 21 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2605 مليـون برميل ، كما انخفض المخزون الاستراتيجى بمقدار 23 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1712 مليون برميل.