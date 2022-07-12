شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية الروسية: فائض الميزانية منذ يناير 2022 يصل لـ1.37 تريليون روبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ فائض الميزانية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، وفقًا للتقديرات الأولية، 1.37 تريليون روبل أي 23 مليار دولار، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت إحصائيات وزارة المالية الروسية، أن إيرادات الموازنة تجاوزت 14 تريليون روبل وبلغت 56% من إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية التي أقرها القانون الاتحادي "حول الموازنة الاتحادية لعام 2022 وللفترة التخطيطية 2023-2024".

وأوضحت إحصائيات وزارة المالية الروسية، أن النفقات بلغت 12.6 تريليون روبل أو 53.4% من إجمالي حجم نفقات الميزانية الفيدرالية.