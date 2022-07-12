شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الموسم الجديد لزراعات القطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الحالي لزراعة القطن ارتفاعا كبيرا في الزراعات قاربت على ضعف زراعات الموسم الماضى ،وذلك بحسب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، في خطوة نحو استعادة مساحات القطن الكبيرة مجددا الأعوام المقبلة.

ما نسبة الزيادة في الزراعات الموسم الحالي ؟

ارتفعت زراعات القطن المصري طويل التيلة خلال الموسم الجارى، لنحو 87‎%‎، من الكميات المقررة من الاقطان ،مقارنة بزراعات الموسم الماضي .

كم بلغت مساحة الزراعات الجديدة ؟

بلغت الزراعات نحو 337.5 ألف فدان فى 17 محافظة ومنطقة خلال الموسم الجارى .

وما حجم المساحات التي تم زراعتها في وجه بحرى؟

إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، ارتفعت إلى نحو 311.28 ألف فدان بزيادة تبلغ قرابة 87‎%‎ مقارنة بالموسم الماضى.

وهل زادت زراعات وجه قبلى أيضا؟

زادت مساحات وجه قبلى لـ 26.2 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 91%.

وأى محافظة او منطقة تصدرت المساحات الزراعية؟

تصدرت محافظة كفر الشيخ، الزراعات بواقع 103.5 ألف فدان من صنف جيزة 94، وأصناف أخرى، بنسبة زيادة بلغت بنسبة 87%، تليها محافظة الدقهلية بنحو 59 ألف فدان صنف جيزة 94، بنسبة زيادة 98‎%‎ ، ثم محافظة الشرقية بواقع 56.1 ألف فدان من جيزة 94، بنسبة زيادة بلغت 99.6% .

وماذا عن محافظات وجه قبلى؟

تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بنحو 14.6 ألف فدان بنسبة زيادة 94%

وما انعكاس ذلك على الصادرات ؟

من المتوقع أن تتضاعف الصادرات، نتيجة تضاعف مساحات الزراعات وكنتيجة ارتفاع أسعار القطن الموسم الماضى، وبلوغها أرقام غير مسبوقة فى تاريخ تجارة الفطن، حيث ارتفع سعر القنطار لنحو 6 آلاف جنيه لقطن وجه بحرى.