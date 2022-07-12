شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الموسم الجديد لزراعات القطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الحالي لزراعة القطن ارتفاعا كبيرا في الزراعات قاربت على ضعف زراعات الموسم الماضى ،وذلك بحسب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، في خطوة نحو استعادة مساحات القطن الكبيرة مجددا الأعوام المقبلة.ما نسبة الزيادة في الزراعات الموسم الحالي ؟
ارتفعت زراعات القطن المصري طويل التيلة خلال الموسم الجارى، لنحو 87%، من الكميات المقررة من الاقطان ،مقارنة بزراعات الموسم الماضي .كم بلغت مساحة الزراعات الجديدة ؟
بلغت الزراعات نحو 337.5 ألف فدان فى 17 محافظة ومنطقة خلال الموسم الجارى .وما حجم المساحات التي تم زراعتها في وجه بحرى؟
إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، ارتفعت إلى نحو 311.28 ألف فدان بزيادة تبلغ قرابة 87% مقارنة بالموسم الماضى.وهل زادت زراعات وجه قبلى أيضا؟
زادت مساحات وجه قبلى لـ 26.2 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 91%.
وأى محافظة او منطقة تصدرت المساحات الزراعية؟
تصدرت محافظة كفر الشيخ، الزراعات بواقع 103.5 ألف فدان من صنف جيزة 94، وأصناف أخرى، بنسبة زيادة بلغت بنسبة 87%، تليها محافظة الدقهلية بنحو 59 ألف فدان صنف جيزة 94، بنسبة زيادة 98% ، ثم محافظة الشرقية بواقع 56.1 ألف فدان من جيزة 94، بنسبة زيادة بلغت 99.6% .وماذا عن محافظات وجه قبلى؟
تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بنحو 14.6 ألف فدان بنسبة زيادة 94%وما انعكاس ذلك على الصادرات ؟
من المتوقع أن تتضاعف الصادرات، نتيجة تضاعف مساحات الزراعات وكنتيجة ارتفاع أسعار القطن الموسم الماضى، وبلوغها أرقام غير مسبوقة فى تاريخ تجارة الفطن، حيث ارتفع سعر القنطار لنحو 6 آلاف جنيه لقطن وجه بحرى.