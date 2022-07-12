أخبار الاقتصاد اليوم: 1.1 مليار جنيه بالموازنة لاستكمال ترفيق 13 مجمعا صناعيا

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الثلاثاء 12-7-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ، من أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، انه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات.

المالية: 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13مجمعًا صناعيًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مستمرون فى مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى، بما يُسهم فى تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، على نحو يساعد فى تحسين هيكل النمو بحيث يُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، وأكثر ثراءً بالوظائف خاصة أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، تم تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.

البترول: القطاع منفتح على التوسع فى تطبيق التحول الرقمى بكافة الأنشطة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول منفتح على التوسع في تطبيق التحول الرقمى في كافة أنشطته، وخاصة في منظومة توزيع الوقود من خلال محطات تموين السيارات ، كونها تلبى احتياجات يومية أساسية للمواطنين وفى إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم .

وأوضح الملا أن التحول الرقمى في محطات تموين السيارات بالوقود يمضى في أكثر من اتجاه وفق استراتيجية الوزارة المنبثقة من رؤية مصر 2030 سواء من خلال رقمنة منظومة العمل بالمحطات بواسطة الحلول والتقنيات الحديثة التي ترفع كفاءة وسرعة التشغيل بالمحطات ومنظومة توزيع الوقود للمستهلكين أوالتوسع في تقديم الخدمات الرقمية الخاصة بتيسير التعاملات المالية للمواطنين .

إجراء 7068 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 1721 دراسة فنية

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال النصف الأول من عام 2022 (يناير – يونيو) أن المصلحة قامت بإجراء 7068 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة وإجراء 1721 دراسة فنية متخصصة تضمنت 1646 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و38 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و27 دراسة لمصلحة الضرائب و10 دراسات لاستخدام حصص الكحول.

كما قامت المصلحة بمنح تراخيص وأذون لـ 1773مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 466 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 198 حملة رقابية متنوعة، تضمنت التفتيش على 1421مصنع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على363 شكوى، وتقديم 14198استشارة فنية.

رئيس "المركزى للتعمير" يتفقد مشروع نفق وكبارى شارع 45 "أنور السادات" بالإسكندرية

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، يرافقه اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، أعمال مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع 45 (محمد أنور السادات ) بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 350 مليون جنيه، والذي يهدف إلى القضاء على الاختناقات المرورية فى تلك المنطقة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها.

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المخططة على طريق الكورنيش وإعادة الحركة المرورية عليه الشهر الماضى، وجارٍ استكمال باقي الأعمال المخططة بالمشروع تمهيداً للانتهاء من الأعمال خلال شهر أغسطس القادم.