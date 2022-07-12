تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بالرغم من من تراجع المعدن عالمياً، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقاً لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، في تصريحات لموقع "مصراوي".

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 670 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 861 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 1005 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1149 جنيها للجرام.

كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 8040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء إلى نحو 1729 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.24%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.