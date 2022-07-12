شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس: "تويتر" خسرت 9.5 مليار دولار منذ إعلان ماسك رغبته الاستحواذ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع فوربس الشرق الأوسط، أن شركة تويتر الأمريكية، خسرت 9.5 مليار دولار من قيمتها السوقية، منذ إعلان إيلون ماسك تقديم عرض للاستحواذ عليها فى 14 أبريل الماضى، مشيرة إلى أن قيمتها السوقية وصلت إلى نحو 25 مليار دولار مع إغلاق الأسواق فى 11 يوليو 2022، وهو أول يوم تداول بعد إعلان ماسك إلغاءه عرض الاستحواذ.

وأعلن ماسك تراجعه عن شراء تويتر الأسبوع الماضى، وأرجع السبب إلى عدم تقديم الشركة معلومات كافية عن الحسابات المزيفة لديها، فيما ردت تويتر أن الانسحاب من الصفقة أمر "باطل وغير شرعى".

وهبط سعر سهم تويتر 27.6% ليصل إلى 32.65 دولار مع إغلاق أمس الإثنين، مقابل 45.08 دولار في 14 أبريل الماضى، وقت إعلان ماسك تقديمه عرضًا للاستحواذ على تويتر، فيما سجل أعلى سعر في الفترة المذكورة عند 51.7 دولار في 25 أبريل بالتزامن مع توصل ماسك وتويتر إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وفى سياق متصل، تراجعت الثروة المجمعة لمؤسسي تويتر جاك دورسي، وإيفان ويليمز بقيمة 1.8 مليار دولار من أبريل الماضى لتصل إلى 6.3 مليار دولار، بحسب الإحصاءات اللحظية لفوربس اليوم الثلاثاء مقابل 8.1 مليار دولار في قائمة المليارديرات لعام 2022 والتي تم إطلاقها في أبريل.

ثروة دورسي تبلغ 4.3 مليار دولا،ر فيما تصل ثروة ويليمز إلى ملياري دولار فقط، ليهبط دورسي 217 مركزًا في ترتيب أغنى مليارديرات العالم ويحل في المرتبة 635 مقابل المركز 418 على العالم في أبريل الماضي.

فيما تقدم ويليمز 57 مركزًا ليأتي في المرتبة 1456 على العالم مقارنة بالمرتبة 1513 في قائمة المليارديرات لعام 2022، كما فقد دورسي 5.8% من ثروته في يوم واحد بعد اشتعال الصراع بشأن صفقة تويتر وهو ما يمثل 260 مليون دولار، بينما خسر ويليمز 1.9% من ثروته خلال آخر 24 ساعة أو نحو 39 مليون دولار.

ومن ناحيته أوضح عمرو عبده، خبير الأسواق المالية والشريك المؤسس في Market Trader Academy، أنّ ماسك يسعى إلى تقليص قيمة الصفقة بأكبر قدر ممكن، مستبعدًا احتمالية عدم اهتمامه بشراء تويتر بعد الآن لأنه أكد مرارًا إعجابه بتويتر كمنصة جامعة حتى عندما يختلف الأشخاص بعضهم مع بعض.

ومن جهتها، أكدت تويتر التزامها بإغلاق الصفقة على السعر والشروط المتفق عليها مع ماسك مع متابعة الإجراءات القانونية لملف اتفاق الصفقة، وأضافت في بيان تعقيبًا على إلغاء ماسك لعرض الاستحواذ: "نحن على ثقة بأننا سننتصر في محكمة ديلاوير".

فيما نشر ماسك تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر يسخر فيها من تطورات صفقة شرائه للشركة، مشيرًا إلى أن تويتر تود إرغامه على شرائها في المحكمة ومن ثم على الشركة الإعلان عن الحسابات المزيفة في المحكمة أيضًا.