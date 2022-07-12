شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث في اليابان تنفيذ سقف سعري للنفط الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، إن وزيرة الخزانة جانيت يلين ستناقش تنفيذ سقف أسعار النفط المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان في وقت لاحق الثلاثاء.

وأضاف أن سعر النفط قد يرتفع بنسبة 40% إلى حوالي 140 دولاراً للبرميل إذا لم يتم تبني سقف سعر مقترح للنفط الروسي، فضلاً عن إصدار إعفاءات من العقوبات، تسمح بشحنات أقل من هذا السعر.

وأشار المسؤول إلى أن الهدف كان تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة هامش الإنتاج لروسيا، لتحفيزها على مواصلة تصدير النفط، من دون السماح لها بتمويل حربها في أوكرانيا.