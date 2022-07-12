شكرا لقرائتكم خبر عن معركة العملة.. اليورو يسقط والروبل يصعد بقوة «الغاز» والان نبدء بالتفاصيل

سقوط اليورو

الدمام - شريف احمد - اندلعت في فبراير الماضي، حرب تمتد نيرانها عسكريا على الأرض داخل أوكرانيا، بينما يتطاير شررها ليحرق الاقتصاد الأوروبي الأكثر ازدهارا وقربا من منطقة الحرب؛ إذ سجل اليورو مستويات متدنية لم تحدث منذ سنوات. في المقابل، يشهد الروبل الروسي صعودا كبيرا رغم استمرار العمليات العسكرية وتشديد العقوبات الدولية.تتجه كل الأنظار إلى اليورو بعدما تساوت في القيمة مع الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ عقدين، تزامنا مع القلق من ضعف النمو الأوروبي، والمخاوف المتزايدة من وقف إمدادات الغاز من روسيا.

وانخفض اليورو بداية الأسبوع 1.02 دولار مقارنة بما يزيد عن 1.13 دولار في بداية هذا العام، وانزلق إلى أدنى مستوياته منذ 20 عامًا، ليتساوى في القيمة مع الدولار الأمريكي.

وشهدت العملة الموحدة في منطقة اليورو انخفاضًا مستمرًا مع تزايد المخاوف من حدوث ركود على خلفية تزايد حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تهدد روسيا بمزيد من خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا والقارة الأوسع.

وقف الغازوأغلقت روسيا أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز إلى ألمانيا، أمس الإثنين، لإجراء أعمال الصيانة السنوية.

ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق لمدة 10 أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تشعر بالقلق من احتمال تمديد إغلاق نورد ستريم 1 بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت صحيفة "الجارديان" إن روسيا إذا قطعت إمدادات الغاز عن أوروبا هذا الشتاء، فقد تواجه دول مثل ألمانيا تقنين الغاز، مما قد يجبر الصناعات على تعليق العمل ويترك العائلات تكافح لتدفئة منازلهم.

الروبل يصعد

في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، انهار الروبل، إلا أنه عاد إلى الصعود في مواجهة اليورو والدولار وسجل في 22 يونيو الماضي أعلى مستوى له من 7 سنوات.

ويدفع الروبل إلى الصعود أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، عدة أسباب أهمها إلزام المصدرين بتحويل 80% من عائداتهم بالعملات الأجنبية إلى الروبل.

ويدعم الروبل استمرار تصدير الطاقة لأوروبا بنحو مليار يورو يومياً، ومضاعفة سعر الفائدة من 9.5% إلى 20%، ثم خفضها مرة أخرى إلى 11%.