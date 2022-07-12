شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر رابع أيام عيد الأضحى المبارك استقرار وقت صياغة هذه السطور بعد تراجع محدود بحوالي 5 جنيهات، ليهبط الذهب عيار 21 من 1005 إلي 1000 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية أمس ، وذلك مع استمرار حالة عدم الاستقرار من حيث وضع العرض والطلب وتوافر السيولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام

عيار 18 يسجل 857 جنيها للجرام،

عيار 24 يسجل 1147 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 8000 جنيه.

أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع تحركت في مصر حوالي 25 جنيها نحو الصعود على خلفية صعود أسعار الذهب عالمياً إلي مستويات 1740 دولار مقابل تراجع إلي مستويات 1716 دولار، بسبب تراجع أداء الدولار الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في البورصة العالمية

الزيادة التقديرية الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيها.

ويبلغ متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.