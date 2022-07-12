شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند.. مدينة ذكية باستثمارات 37 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم تايلاند إقامة مدينة ذكية في أحد المراكز الصناعية بالقرب من العاصمة بانكوك باستثمارات قدرها 37 مليار دولار، في ظل تدفق الاستثمارات إلى المركز الصناعي من جانب شركات صناعة السيارات وأنظمة الإنسان الآلي والرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لجنة برئاسة رئيس الوزراء برايوت شان أوشا وافقت خلال اجتماع أمس على الخطة الرئيسية للمدينة الذكية التي ستقام بمنطقة هواي ياي بإقليم تشونبوري على بعد حوالي 160 كيلومتر جنوب شرق بانكوك.

ستقام المدينة التي لم يتحدد اسمها حتى الآن على مسافة 2340 هكتار وستتكلف حوالي 34ر1 تريليون بات (37 مليار دولار) على مدى 10 سنوات، بحسب المسؤولين.

يتكون المشروع من 5 مراكز أعمال للشركات لكي تؤجر مساحات تجارية، بحسب كانيت سانجسوبان أمين عام لجنة الممر الاقتصادي الشرقي في تايلاند. سيتضمن المشروع مركزا للمقار الإقليمية للشركات ومركزا ماليا ومناطق للأجهزة الطبية الدقيقة ومركز دولي للأبحاث والتطوير، ومنطقة للصناعات المستقبلية مثل الطاقة النظيفة وتكنولوجيا أجهزة اتصالات الجيل الخامس.

في الوقت نفسه، سيستوعب الحي السكني في المدينة الجديدة حوالي 350 ألف شخص بحلول 2032، وتوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل مباشرة بحسب كانيت. وسيكون أغلب سكان الحي من العاملين في المناطق الصناعية والتي تستهدف جذب استثمارات بنحو 2ر2 تريليون بات خلال السنوات الخمس المقبلة.