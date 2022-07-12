شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الذهب مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى منذ 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الذهب، أمس الإثنين، مع استقرار سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا ليستمر الضغط على طلب الذهب المقوم بالدولار.

وهبط سعر الذهب 0.1 % إلى 1740.16 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1739.50 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما؛ مما جعل المشترين الأجانب يبتعدون عن الذهب.

وانخفض الذهب لرابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة الماضية متضررًا من صعود الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

وبدأت الأسهم الآسيوية بشكل حذر، أمس الإثنين، مع استعداد المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي الذي قد يفرض زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.27 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 1 % إلى 887.89 دولار. وتراجع البلاديوم 1.3 % إلى 2153.50 دولار بعد ارتفاعه بنحو 10 % يوم الجمعة الماضي.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا مقابل الين، أمس الإثنين، بعد أن أشارت النتائج الطيبة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة وعززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع.

وارتفع الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998. ثم قلّص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6 % إلى 136.93.

وارتفع الدولار أيضًا أمام اليورو الذي انخفض 0.38 % إلى 1.0144 دولار متجهًا مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عامًا والذي سجله خلال التعاملات يوم الجمعة الماضي، تاركًا مؤشر الدولار مرتفعًا 0.4 % عند 107.3.