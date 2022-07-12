شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف إمدادات الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الأسهم الأوروبية انخفاضًا حادًّا، أمس الإثنين، وسط مخاوف المستثمرين حيال إمدادات الطاقة ومع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 في الصين واكتشاف متحور فرعي جديد من المتحور أوميكرون؛ مما أثر على الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية.

وبدأ نورد ستريم1، أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي لألمانيا، أعمال صيانة، أمس الإثنين. ومن المتوقع أن تتوقف الإمدادات لمدة عشرة أيام لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى من مد وقف الخط بسبب الأزمة في أوكرانيا؛ مما قد يعطل ملء مستودعات التخزين استعدادًا للشتاء.

وأوقف المؤشر ستوكس 600 الأوروبي موجة صعود استمرت ثلاثة أيام لينخفض 1.1 % بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع يوم الجمعة الماضي.

وتراجعت أغلب القطاعات الرئيسية في أوروبا فنزل قطاع التعدين 3.5 % وقطاع المنتجات الفاخرة، التي يأتي جزء كبير من الطلب عليها من الصين، بنسبة 2.8 %.

ومما زاد من قلق المستثمرين كذلك اقتراب سعر اليورو من التعادل مع الدولار؛ لما قد يسببه ذلك من أثر على أرباح الشركات في الربع الثاني.

ونزل سهم دانسكه بنك 6.1 % بعد أن خفض البنك توقعاته لصافي الأرباح في العام بكامله.