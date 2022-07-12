المالية تعلن موعد صرف مرتبات يوليو 2022

الشارقة - اميمة ياسر - تصرف وزارة المالية، مرتبات شهر يوليو 2022، اعتبارا من الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري، ولمدة 5 أيام.

ومن المقرر أن يحصل الموظفون بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعة لموازنة الدولة العامة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، على رواتبهم من مرتبات شهر يوليو 2022 في الفترة من 24 حتي 31 من يوليو الجاري ولمدة 5 أيام.

وتخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يوليو لأكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من بينها 27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ضمن المجموعة الوظيفية الأولى اعتبارا من يوم 24 يوليو القادم.

ومن المقرر أن تصرف رواتب العاملين بالدولة للمجموعتين الثانية والثالثة يوم 25 من يوليو المقبل وتتضمن 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

كما سيتم صرف باقي رواتب الجهات الحكومية لمدة 3 أيام أخري هما 26 و 27 و 31 يوليو المقبل.